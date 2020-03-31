Модель Victoria’s Secret поделилась фотографией топлес во время карантина

Американская супермодель и одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась фотографией без бюстгальтера во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость сфотографировалась в зеркало на фоне мраморной стены топлес, прикрывая грудь рукой. Она также надела белые спортивные брюки американского бренда Les Tien и несколько украшений: золотые часы, браслеты и колье в виде цепи.

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 305 тысяч лайков. «Я бы хотела такую фигуру, как у нее», «Я смотрю точно не на твои спортивки!», «Даа, королева», «Неземная красота», — написали они.

В марте американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала откровенный снимок. На нем она запечатлена в бежевых прямых брюках, темной бейсболке и черных кроссовках, при этом голую грудь Хадид прикрыла буррито.

В описании под публикацией модель призвала подписчиков оставаться дома.

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