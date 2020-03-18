Модель Victoria's Secret поделилась фотографиями в бикини

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио, поделилась снимками в бикини. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.
На одном из опубликованных кадров знаменитость запечатлена лежащей на фоне бассейна в бирюзовом купальнике собственного бренда Gal Floripa, состоящего из бюстгальтера-бандо и трусов. Цена комплекта равна 196 долларам (14 578 рублей). Она также попозировала в белом бикини той же марки стоимостью 88 долларов (6545 рублей).
Автором съемки выступил фэшн-фотограф Лукас Менезес (Lucas Mennezes), а визажистом стал Ренато Оливейра (Renato Oliveira).
Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, которая набрала 190 тысяч лайков. «Королева», «Это самая сексуальная фотография, которую я когда-либо видела», «Ты такая красивая», «Богиня!!» — написали они.
В феврале 38-летняя Алессандра Амбросио вышла в свет в откровенном наряде. Она пришла на карнавальную вечеринку в Рио-де-Жанейро в комплекте белья из цепей, украшенных стразами. Ее наряд состоял из просвечивающего грудь топа, трусов с завышенной талией и пояса с юбкой — также из свисающих цепей.