Модель Victoria’s Secret снялась в костюме российского бренда

Британская супермодель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась снимком в наряде российского бренда. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Манекенщица сфотографировалась в зеркало в собственном доме в одежде марки Bazilika. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивном костюме оверсайз белого цвета, который состоит из худи и брюк. Его стоимость составляет 24 950 рублей.

Вдобавок она снялась в молочном свитере Bazilika из кашемира за 27 тысяч рублей. На сайте марки вещь представлена еще в пяти цветах: черный, оранжевый, голубой, коричневый и серый.

Bazilika — российский бренд, одежда которого чаще всего представлена в универсальном размере, свободного кроя или оверсайз. Создатели марки отмечают, что изготавливают свою продукцию из натуральных материалов, а не из синтетических.

Ранее в декабре 2020 года старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни похвасталась нарядом российского дизайнера. Она поделилась фото в рубашке с ассиметричным вырезом и брюках прямого кроя шоколадного цвета бренда level44.