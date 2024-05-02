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12:09, 2 мая 2024Бывший СССР

Стремление Украины к переговорам с Россией объяснили

Депутат Новиков указал на желание Украины заморозить конфликт с Россией
СюжетПрезидентские выборы в США
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Стремление Украины к переговорам с Россией может объясняться желанием страны заморозить конфликт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он допустил, что это может быть связано с приближением президентских выборов в США.

«Пока вся украинская власть, военные, правительство, сам президент страны Владимир Зеленский действуют в той же логике, что вчера и позавчера. Но ясно, что обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается, и этого не могут не видеть западные партнеры Зеленского. И для них сейчас, в преддверии выборов в США
э наилучшим сценарием была бы заморозка конфликта», — считает депутат.

Заморозка, по словам Новикова, дала бы время для перехода к новой фазе противостояния, для снабжения Украины новым оружием и боеприпасами. Он также подчеркнул, что стремление к началу диалога с Россией и стремление закончить конфликт — две разные вещи.

«Думаю, команду Зеленского готовят именно к такому сценарию, к переговорам и заморозке. Этот вариант начинает рассматриваться», — заключил политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал необходимость переговоров с Россией. По его словам, конфликт не завершить без участия обеих сторон.

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