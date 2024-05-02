Москвичам назвали сроки возвращения тепла

Синоптик Ильин: тепло вернется в Москву после 10 мая

В ближайшие дни погода в Москве будет прохладной. Сроки возвращения тепла жителям столицы назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, с четверга, 2 мая, в Москве начнется похолодание: дневные температуры будут подниматься не выше 14 градусов, будет дуть холодный ветер. Ночью в субботу, 4 мая, столбики термометров и вовсе могут показать лишь до плюс двух градусов, а днем ожидаются дожди.

Согласно прогнозу специалиста, вплоть до четверга, 9 мая, в городе в дневные часы будет около плюс 10 градусов, однако начиная с пятницы, 10 мая, воздух начнет понемногу прогреваться. «Ближе к середине месяца, с 13 мая, температура снова будет стремиться к 20 градусам выше нуля», — рассказал Ильин.

Днем ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что 6 мая в Москве прогнозируются снег и гололедица.