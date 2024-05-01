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18:04, 1 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о снеге в начале мая

Синоптик Тишковец: 6 мая в Москве ожидаются снег и гололедица

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В начале мая в Москве ожидаются снег и гололедица. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии — в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи"», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, в ночь на 6 мая температура уйдет в небольшой минус, и на дорогах может появиться гололедица. Днем воздух в Москве прогреется до плюс 7-9 градусов Цельсия, отметил метеоролог.

Во вторник, 7 мая, также возможны небольшие предутренние заморозки. В некоторых районах могут выпасть осадки, а температура воздуха днем не поднимется выше плюс 5-10 градусов, заключил специалист.

Ранее синоптик московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала теплый май в столице. Метеоролог уточнила, что температура воздуха превысит климатическую норму, а осадки будут на уровне нормы, ливневых дождей пока не ожидается.

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      Нина Ташевская
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