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12:10, 2 мая 2024Путешествия

Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

Россияне пожаловались на сложности при получении виз во Францию

Фото: Pedro Lastra / Unsplash

Российские путешественники столкнулись со сложностями при получении виз во Францию. На жалобы соотечественников обратил внимание Telegram-канал «Виза из дома».

Уточняется, что огромной проблемой стала запись на получение визы в популярную европейскую страну. Поскольку возможность записи через сайт была отменена, теперь заявителям нужно дозваниваться до визового центра по телефону. К сообщению прикреплен скриншот звонков одного россиянина, их общее количество составило 818.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что охотнее дают шенгенские визы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране. По его словам, уровень отказов в визе в среднем не превышает пять процентов.

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      Марк Успенский
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