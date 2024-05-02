Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

Россияне пожаловались на сложности при получении виз во Францию

Российские путешественники столкнулись со сложностями при получении виз во Францию. На жалобы соотечественников обратил внимание Telegram-канал «Виза из дома».

Уточняется, что огромной проблемой стала запись на получение визы в популярную европейскую страну. Поскольку возможность записи через сайт была отменена, теперь заявителям нужно дозваниваться до визового центра по телефону. К сообщению прикреплен скриншот звонков одного россиянина, их общее количество составило 818.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что охотнее дают шенгенские визы наиболее состоятельным туристам, которые могут подтвердить, что у них достаточно средств для проживания в стране. По его словам, уровень отказов в визе в среднем не превышает пять процентов.