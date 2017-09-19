Катя Добрякова украсила одежду портретом Ким Кардашьян в манере Пикассо

Российский дизайнер Катя Добрякова опубликовала в своем Instagram фотографии двух новых моделей свитшотов.

На одежде изображены звезды американского шоу-бизнеса актриса и фотомодель Ким Кардашьян и певица Бейонси. Портреты выполнены в манере, характерной для поздних работ испанского художника Пабло Пикассо. Ким Кардашьян изображена с телефоном в руке, как пояснила дизайнер, рисунок представляет знаменитость во время беседы с мужем — рэпером и модельером Канье Уэстом. Кто является автором портретов и когда свитшоты появятся в продаже, дизайнер не сообщила.

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Катя Добрякова выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом. В начале творческой деятельности она разрабатывала дизайн обложек для альбомов российских рок-групп «Сплин», «Би-2», «Ночные снайперы» и других.

Осенью 2016 года дизайнер открыла первый фирменный магазин в Нью-Йорке, он расположен в районе Сохо.

