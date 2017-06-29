Катя Добрякова одела Елену Летучую в халат с тиграми

Российский дизайнер Екатерина Добрякова представила капсульную коллекцию одежды. Основной темой линейки стали тропические принты. Вещи продемонстрировала телеведущая Елена Летучая. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

Фото: пресс-служба Katya Dobryakova 1 /8

«Если лето не идет в твой город — значит нужно представить, что ты в другом городе», — сказала дизайнер. В коллекции представлены халаты с тиграми, свитшоты с пантерами и джинсовки с леопардами и листьями тропических деревьев. Модели уже появились в фирменных магазинах и в интернете.

Катя Добрякова выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом. В начале творческой деятельности она разрабатывала дизайн обложек для альбомов российских рок-групп «Сплин», «Би-2», «Ночные снайперы» и других.

Осенью 2016 года дизайнер открыла первый фирменный магазин в Нью-Йорке — Katya Dobryakova , он расположен в районе Сохо.