Дизайнер Катя Добрякова обстебала в новой коллекции московские стройки

Российский дизайнер и основательница собственного бренда Катя Добрякова выпустила коллекцию футболок к премьере фильма «Гоголь». Об этом модельер рассказала корреспонденту «Ленты.ру».

На одежду нанесены цитаты Гоголя, интерпретированные на современный лад. Например, надпись: «Русского человека надо благодарить хотя бы за намерения» дополнена бело-зелеными полосками как на заграждениях при ремонтных работах в центре Москвы.

Еще одна надпись «Быть в мире и ничем не обозначить своего существования — это кажется мне ужасным» сопровождается геотегом «Здесь был Коля», другая цитата — «Всякая дрянь лезет в голову от того, что не работаешь» — обыграна статусом в Facebook. Линейка будет представлена в фирменном магазине.

Фото: Katya Dobryakova 1 /3

Мистический фэнтези-триллер «Гоголь. Начало» основан на сборнике рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки». В картине снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Таисия Вилкова и Евгений Стычкин. Лента выйдет 31 августа.

Катя Добрякова выпускает одежду и аксессуары под собственным брендом. В начале творческой деятельности она разрабатывала дизайн обложек для альбомов российских рок-групп «Сплин», «Би-2», «Ночные снайперы» и других.