Российский дизайнер предложила надеть на свадьбу платье-пальто с перьями

Российский дизайнер Юлия Прохорова представила свадебную коллекцию Wedding demi couture YP. Об этом сотрудники ее пресс-службы рассказали корреспондентам «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Одно из платьев благодаря пуговицам, форме и крою напоминает пальто, при этом его верх расшит белыми перьями. Перьями украшены и многие другие наряды из линии. Также в коллекции присутствуют брючные костюмы.

Фото: Юлия Прохорова 1 /5

Прохорова обрела широкую известность после свадеб хоккеиста Александра Овечкина и певца Владимира Преснякова, чьи невесты были одеты в платья дизайнера.

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В июле сообщалось, что невеста форварда футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси Антонела Рокуццо выбрала для венчания платье испанского бренда Rosa Clara. Дизайнер из Барселоны Роза Клара создала для невесты спортсмена наряд с декольте в форме сердца, кружевными бретелями и гипюровым декором спинки. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века.