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Жителей Рублевки подготовят к свадебному сезону

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Компания Mercury объявила об открытии в комплексе «Барвиха Luxury Village» свадебного пространства Wedding by Mercury. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Новый проект объединяет все сервисы, бренды и услуги Mercury, которые могут быть предложены клиентам в рамках организации свадьбы: создание образов и консультации в выборе свадебных платьев, костюмов и аксессуаров, коллекции свадебных платьев, мужских костюмов, ювелирных изделий и аксессуаров, помощь в создании wish-листов и приобретении подарков.

В пространстве будут представлены представлены коллекции свадебных платьев Vera Wang, Elie Saab, Oscar de la Renta и Zuhair Murad, а также Carolina Herrera, Ines Di Santo, Monique Lhuillier, Marchesa, Inbal Dror и другие.

Также женихам и невестам предложат свадебные кольца таких брендов как Mercury, Chopard, Mikimoto, Garrard, Graff, Messika и Pasquale Bruni.

Компания Mercury основана в 1993 году в Москве. В составе холдинга более 100 магазинов товаров класса люкс, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. Компания является дистрибьютором автомобилей Bentley, Ferrari и мотоциклов Harley-Davidson, а также выпускает ювелирную коллекцию под своим брендом.

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