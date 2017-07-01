Невеста Месси вышла замуж в платье Rosa Clara

Невеста форварда футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси Антонела Рокуццо выбрала для венчания платье испанского бренда Rosa Clara. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 1 июля.

Дизайнер из Барселоны Роза Клара создала для невесты спортсмена наряд с декольте в форме сердца, кружевными бретелями и гипюровым декором спинки. Платье украшало французское кружево, изготовленное на станке середины XIX века, а также декор из бусин и шелкового тюля. На создание наряда ушло более 200 часов работы мастеров ателье Rosa Clara.

«Создание платья для Антонелы для ее свадьбы с Лео Месси для меня большая честь и большая ответственность, — сказала дизайнер. — Мы очень горды тем, что Антонелла обратилась именно к нам с просьбой создать платье для такого важного и неповторимого события».

На свадебный ужин в отеле Pullman Rosario City Center Антонела Рокуццо надела платье Rosa Clara с ручной вышивкой драгоценными камнями, V-образными декольте спереди и сзади и юбкой со смелым разрезом.

Испанский бренд также создал наряды для сестер невесты Паулы и Карлы Рокуццо и их матери Патриции, жены брата Месси Родриго, а также жен и подруг коллег Месси по футбольному клубу «Барселона» — Луиса Суареса, Чави Эрнандеса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо, с которой давно состоял в отношениях, в ночь на субботу, 1 июля, в Росарио — родном городе футболиста. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой.

Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.