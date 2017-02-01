Manolo Blahnik обует невест

Бренд Manolo Blahnik выпустил специальную свадебную коллекцию обуви. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Harper's Bazaar. В нее вошли несколько моделей, в том числе сатиновые туфли, как у героини «Секса в большом городе». Они выполнены в белом и голубом тонах.

«Мы расширили коллекцию, чтобы все участники свадебного торжества смогли подобрать себе что-то», — прокомментировал представитель марки. Туфли будут продаваться на официальном сайте Manolo Blahnik и в лондонском бутике Burlington Arcade.

Бренд Manolo Blahnik зарегистрирован в 1973 году. В разное время компания сотрудничала с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиентов Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и Вайнона Райдер.

Дизайнерские туфли часто появлялись в «Сексе в большом городе», их даже называли пятой звездой сериала (после четырех главных героинь).