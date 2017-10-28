Louis Vuitton украсил женскую обувь золочеными деталями сундуков

Французский модный дом Louis Vuitton представил коллекцию женской обуви сезона весна-лето 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру»

В качестве декоративных элементов линии использованы фирменный текстиль с принтом Monogram, детали сундуков Louis Vuitton (заклепки, золоченые пряжки), а также каблуки характерной формы в виде цветка. В коллекцию вошли женские туфли на высоком устойчивом каблуке с ремешком на щиколотке, сандалии и ботинки с фирменными деталями. Сандалии Star Trail с золоченой пряжкой выполнены из гладкой черной кожи и текстиля. Ботильоны Laureate — из нейлонового текстиля со вставками из текстиля Monogram и замши. Туфли и сандалии Matchmake и ботильоны с облегающим верхом Silhouette на высоком каблуке в виде цветка и эластичные сникерсы Aftergame также украшает элемент Monogram.

Фото: Louis Vuitton 1 /3

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

Осенью 2017 года дом представил линейку кроссовок для коллекции весна-лето 2018, силуэт которых навеян классическими баскетбольными кроссовками 1990-х годов и обувью имперских штурмовиков из киноэпопеи «Звездные войны».