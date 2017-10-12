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Джефф Кунс оживил для Louis Vuitton красавиц с классических полотен

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27 октября 2017 года французский модный дом Louis Vuitton и художник Джефф Кунс представят вторую главу совместного проекта Masters. Как и в первой главе коллекции Masters, Кунс переработал легендарный узор Monogram, включив в него свои инициалы. Для проекта использованы мотивы работ Кунса, созданных с использованием фрагментов картин классиков живописи: «Отдыхающая девушка» Франсуа Буше, «Прекрасная страна» Поля Гогена, «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, «Кувшинки» Клода Моне, «Древний Рим» Уильяма Тернера и «Триумф Пана» Никола Пуссена. Аксессуары по мотивам картины Пуссена будут эксклюзивно представлены в парижском бутике Maison Louis Vuitton Vendôme. Первая глава проекта была представлена весной 2017 года.

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