Поклонская рассказала о таинственных хозяевах «обгадившегося жулика» Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм «Матильда» — заказ неких хозяев режиссера Алексея Учителя. В Facebook она опубликовала пост, в котором назвала кинематографиста обгадившимся жуликом.

«Вы так и не выполнили "заказ" Ваших хозяев. Весь мир знает, что фильм "Матильда" — ложь, такая гадкая, бездарная и мерзкая, как и все то, что было рассказано и выдумано обо мне в информационном или даже "культурном" поле боя», — написала Поклонская (орфография и пунктуация сохранены). По словам депутата, задача картины Учителя заключалась в том, чтобы оклеветать и опорочить историю России.

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«Не удивляюсь тому, что обгадившийся по полной программе деятель "культуры" продолжит делать хорошую мину при плохой игре, отрабатывая "заказ" хозяев, ведь глобальный проект "Матильда" продолжается», — добавила парламентарий.

Поклонская также упомянула в посте немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в фильме Учителя, отметив, что в России «не приняли его сатанинско-гомосексуальные взгляды».

Наталья Поклонская неоднократно жаловалась на картину Учителя в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях императора и православного святого с балериной, оскорбляет чувства верующих. Лента вышла на экраны кинотеатров 26 октября.