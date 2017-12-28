Дракона из «Игры престолов» озвучили совокупляющиеся черепахи

Одного из драконов Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» озвучили при помощи двух совокупляющихся черепах. Об этом заявила звукорежиссер проекта Пола Файрфилд, пишет Esquire.

Речь идет о драконе по имени Дрогон. «Она [Дейенерис] назвала его в честь своего сексуального погибшего мужа, кхала Дрого, так что Дрогон практически ее любовник. И он все время свистит ей, свистит ее заднице и говорит "О, детка"», — призналась Файрфилд.

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По ее словам, она подбирала звуки для рева дракона, пытаясь раскрыть его индивидуальные черты. «Стоны черепахи-самца после некоторой работы и подгонки превратились в мурчание, которое Дрогон использует перед Дейенерис», — отметила звукорежиссер.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров. Финальная часть фэнтезийной саги выйдет в начале 2019 года, однако точная дата премьеры не раскрывается.

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