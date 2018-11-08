Авторов новых «Фантастических тварей» высмеяли за серьезную ошибку в сюжете

Поклонники вселенной Гарри Поттера заметили нестыковку сюжета в новой части магической саги «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с основной историей о волшебнике Гарри. Они высказали свое недовольство в Twitter.

Вопросы у фанатов вызвало появление в списке персонажей профессора Минервы Макгонагалл. Действие киноленты разворачивается в 1927 году, и волшебница предстает там в образе молодой преподавательницы магии. По подсчетам поклонников Гарри Поттера, учительница трансфигурации родилась только в 1935-м году.

В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» события разворачивались в 1990-х. Там же говорилось о том, что Минерва учит студентов школы магии Хогвартс на протяжении 39 лет — таким образом, карьера профессора Макгонагалл началась примерно во второй половине 1950-х.

Это не первый киноляп в истории франшизы о магическом мире. В марте любители Гарри Поттера заметили, что в трейлере к фильму персонажи телепортируются в Хогвартc, хотя автор книг о волшебнике Джоан Роулинг не раз подчеркивала, что сделать это практически невозможно. Автор указывала, что это ограничение необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся школы магии.

Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» запланирована на 15 ноября.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!