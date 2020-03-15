Шварценеггер поучил собаку мыть руки в рамках борьбы с коронавирусом

schwarzenegger / Instagram

Актер Арнольд Шварценеггер снял на видео, как учит свою собаку по кличке Черри мыть руки. Он выложил ролик в свой Instagram-аккаунт.

«Я пытался сделать инструкцию по мытью рук для Черри, но думаю вы, ребята, уделите ей больше внимания. Берегите себя, мойте руки», — написал Шварценеггер в подписи к ролику. Он добавил, что «так все вместе мы можем снизить темпы заражения и защитить друг друга» в рамках борьбы с коронавирусом.

Актер утверждает, что моет руки не реже 50 раз в день не менее 20 секунд. Он демонстрирует, как тщательно мылит ладони, а затем берет на руки собаку и целует ее.

Ранее американский рэпер 50 cent в своем Instagram-аккаунте посоветовал лечить коронавирус регулярным сексом. Он опубликовал снимок с фальшивым заголовком новостей, в котором говорится, что интимная близость помогает убить вирус.

На данный момент в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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