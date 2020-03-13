Рэпер 50 cent посоветовал лечить коронавирус регулярным сексом

Американский рэпер 50 cent в своем Instagram-аккаунте посоветовал лечить коронавирус регулярным сексом.

Хип-хоп-артист опубликовал снимок с фальшивым заголовком новостей, в котором говорится, что интимная близость помогает убить вирус. «Хорошо, тогда с нами все будет в порядке», — написал музыкант.

В другом посте он поделился картинкой, на которой показано, как заниматься сексом, чтобы не заразиться. Авторы мема рекомендуют выбирать позы, при которых лица партнеров находятся далеко друг от друга. «Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности, ладно? До дальнейших новостей», — отметил 50 cent.

В четверг, 12 марта, сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В настоящее время знаменитости находятся в Австралии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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