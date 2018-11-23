Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети

Американский рэпер 50 Cent опубликовал пост о том, как празднует День благодарения в одиночестве. Музыкант выложил видео в свой Twitter.

«Не звоните мне, я собираюсь съесть это говно», — написал рэпер под публикацией. Вместо традиционного ужина с запеченной индейкой артист приготовил себе обыкновенный сэндвич с плавленым сыром и ветчиной в микроволновке. Но на десерт 50 Cent положил себе в тарелку несколько пачек стодолларовых купюр.

Ужин музыканта оценили больше 18 тысяч пользователей, также пост собрал более тысячи комментариев, в которых юзеры пожелали присоединиться к праздничному ужину 50 Cent: «Счастливого Дня благодарения, наслаждайся своим сэндвичем. Но быстренький вопрос: можно мне кусочек твоего пирога, когда разрежешь его? Выглядит очень даже», — отметил @Royalgee96.

Но нашлись и те, кто пожалел артиста: «Бедняжка, вот что происходит с теми, кто не умеет вести себя с девушками», — написал пользователь @Kpbrown75 .

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