50 Cent следом за Макгрегором высмеял Мэйуэзера

Рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, прокомментировал подписание контракта американского боксера Флойда Мэйуэзера с японским промоушеном Rizin. Его слова приводит TMZ.

«Чемпиону лучше драться с таксистом Uber перед тем, как налоговая снова накроет его. Лучше заплатите за просмотр моей задницы, мы выложим это на YouTube. Флойд, что случилось с Геннадием Головкиным, что ты не смог найти его номер телефона? Вали отсюда нахрен с этим дерьмом. Чемпион превратился в циркача. Сауль Альварес по крайней мере дерется с убийцами», — заявил рэпер.

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Ранее, 6 ноября ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор также подверг Мэйуэзера критике. Спортсмен сравнил предстоящий поединок американца с 20-летним кикбоксером Тенсином Нацукаве с фильмом «Час пик».

Генеральный директор Rizin Нобуки Сакакибара 5 ноября объявил, что промоушен организует бой Мэйуэзера с Нацукавой. Поединок пройдет 31 декабря в Токио в рамках турнира организации. Правила, по которым пройдет бой, уточняются.

В августе 2017 года Мэйуэзер победил Макгрегора в бою по правилам бокса, отправив ирландца в технический нокаут. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, объявил о завершении карьеры.

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