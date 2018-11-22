Веселый рэпер внезапно приуныл и выпустил грустную песню

Рэпер Денис Кукояка из группы «Хлеб» выпустил трек Sad Song («Грустная песня»). Композиция опубликована в паблике KUKOYAKA во «ВКонтакте» в четверг, 22 ноября.

«Трек Sad Song — это первая серьезная работа Дениса за последние семь лет. Слова в новой песне подтверждают убеждения его подростковых мыслей, что все лучшее впереди. Пока он работает в Лас-Вегасе, дома его ждет шкаф с десятками кроссовок», — сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Группа «Хлеб» работает в жанре комедийного рэпа. 25 ноября коллектив выступит в клубе Adrenaline Stadium, билеты можно приобрести по ссылке.

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