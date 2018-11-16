Два российских рэпера поженились в США на видео

Российская рэп-группа «Хлеб» выпустила клип на трек «Вино». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

«Вы молодые и умные, не повторяйте за дядями, они взрослые и тупые», — гласит дисклеймер в начале видео.

Клип снят в Лас-Вегасе. В ролике музыканты посещают казино, а потом двое из них играют свадьбу, расписывает их двойник певца Элвиса Пресли.

Группа «Хлеб» работает в жанре комедийного рэпа. 25 ноября коллектив выступит в клубе Adrenaline Stadium, билеты можно приобрести по ссылке.

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