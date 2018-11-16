Гуф и Баста соскучились друг по другу

Российские рэперы Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) и Баста (Василий Вакуленко) провели совместную трансляцию в Instagram. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Rap Periscope.

В совместном эфире рэперы сознались, что соскучились друг по другу. Баста узнал, как здоровье коллеги. Гуф в свою очередь признался, что очень рад профессиональным успехам Басты. Диалог закончился тем, что Вакуленко пригласил Долматова в гости.

В 2017 году между рэп-исполнителями вспыхнул конфликт. Гуф в прямом эфире в Instagram обвинил Басту в том, что тот не отправил его на лечение от наркотической зависимости, и заявил, что Вакуленко ему больше не друг.

«Пока я торчал, ты хоть раз мог позвонить и засунуть меня в реабилитационный центр? Я полгода кололся по пять граммов в день геры. Ты такой: "помогаю всем наркоманам", я *** [имел] в рот таких помощников», — заявил тогда Гуф.

Баста ответил обидчику спустя несколько часов в Twitter. Он выложил в сеть скрин переписки с Гуфом, где вспомнил о том, как помогал ловить наркоторговца, а слова бывшего друга назвал «откровенным враньем». Позже в одном из интервью Вакуленко заявил: «Для меня он прекратил свое существование».

В 2010 году певцы выпустили совместный альбом «Баста/Гуф», который несколько недель лидировал в российских чартах, почти вдвое обогнав по продажам альбом Стаса Михайлова, занимавший вторую строчку чарта.

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