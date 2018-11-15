Рэпер Баста выпустил неожиданный релиз

Российский хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) написал книгу детских сказок «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Этим музыкант поделился с «Лентой.ру».

Перед сном Баста рассказывал своим дочкам Маше и Василисе о приключениях белой мышки Бэллы и о героях, которые встречались на ее пути. У рэпера появилась идея собрать все истории в одну книгу, которую другие родители тоже могли бы читать своим детям.

На примере ярких сказочных персонажей, проживающих в стране Бастляндии, Василий Вакуленко объясняет детям главные ценности. Автор говорит о важности настоящей дружбы, о добре и зле, о честности и о том, что даже добрые люди могут совершать ошибки.

Изображение: обложка книги Василия Вакуленко

Сборник предназначен для детей от пяти до девяти лет, поскольку именно в этом возрасте необходимо научить ребенка ориентироваться в социальных ролях. Куратором проекта стала супруга музыканта Елена Пинская-Вакуленко.

«Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» появятся в книжных магазинах с 23 ноября.

Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, — музыкант, композитор, ведущий и продюсер. Член жюри музыкального проекта «Голос» и «Голос.Дети» на Первом канале. В 2017 году Баста стал человеком года по версии журнала GQ.

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