Группа «Хлеб» выступит в Москве

Рэп-трио «Хлеб» выступит в московском клубе Adrenaline Stadium. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Концерт, получивший название «Столичный ХЛЕБ», состоится 25 ноября. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба Adrenaline Stadium.
«Хлеб» состоит из Дениса Кукояки, Александра Шулико и Кирилла Трифонова. Трио начинали как видеоблогеры, однако вскоре переключились на рэп. Группа записала такие песни, как «Курточка Stone Island», «Эба», «Сом», «Спиннер», «Чай, Сахар». В дискографии команды три студийных альбома, а клипы «Хлеба», опубликованные на YouTube, собирают десятки миллионов просмотров.
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