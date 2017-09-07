Рэперы нашли необычный способ получить оргазм на рыбалке

Группа «Хлеб», работающая в жанре комедийного рэпа, выпустила новый клип. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в четверг, 7 сентября.

Трек «Сом» посвящен отдыху на берегу реки. По сюжету, лирический герой песни раздевается, чтобы искупаться голышом. «Тяжело поверить, и я молчу пока, ведь как объяснить, что я без рук поймал сома?» — поется в композиции.

«Клюнул сом, я испугался, но в целом был не против. И я понял любовь к рыбалке мужиков. Я без трусов, сом без зубов», — такие фразы следуют по тексту песни.

«Хлеб» был основан в 2013 году тремя видеоблогерами: Денисом Кукоякой, Александром Шулико и Кириллом Трифоновым. В дискографии команды три студийных альбома.