Клип с рэп-баттлом Шнурова набрал 2,8 миллиона просмотров за день

Клип рок-группы «Ленинград» на песню «Ч.П.Х» набрал 2,8 миллиона просмотров менее чем за сутки. Ролик был опубликован 31 августа на YouTube-канале коллектива.

В музыкальном видео снялись клауд-рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, футболист Александр Кержаков и журналист Александр Невзоров.

Помимо этого, в съемках принял участие хип-хоп-артист Александр Степанов, более известный как ST, с которым лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вступает в рэп-баттл.

Видео: Ленинград | Leningrad / YouTube

Ранее в августе сообщалось, что рэп-баттл Оксимирона и Гнойного побил мировой рекорд по просмотрам за сутки. Менее чем за 24 часа ролик с поединком посмотрели более 7,7 миллиона человек. На данный момент видео преодолело отметку в 20 миллионов просмотров.