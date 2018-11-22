Депутат Госдумы пояснила рэперам за мат

Рэперы изрыгают страшные проклятья, когда используют мат в своих произведениях. С таким заявлением выступила член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 22 ноября.

«Мат — очень древняя часть славянских языков. У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит. Поэтому они и были запрещены в домах, в церкви», — пояснила Драпеко.

Чиновница подчеркнула, что «прежде, чем рот открывать, рэпер должен подумать, к чему он призывает и что произойдет». Она отметила, что сегодня смысл бранной речи оказался утрачен.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Чиновнику не понравился угрожающий образ артиста, в частности его куртка, плотная вязаная шапочка и джинсы.

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