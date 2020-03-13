Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс обратился к поклонникам

Заразившийся коронавирусом американский актер Том Хэнкс обратился к поклонникам. В своем Twitter-аккаунте он опубликовал снимок со своей женой Ритой Уилсон, у которой также диагностировали заражение.

«Привет, ребята. Я и Рита хотим поблагодарить всех, кто так хорошо заботится о нас в Австралии. У нас обнаружили COVID-19, поэтому мы изолированы, чтобы не передать его кому-то еще. Есть люди, для которых это может обернуться очень серьезной болезнью. Мы же живем одним днем, ведь есть вещи, через которые мы можем пройти, следуя советам специалистов и заботясь о себе, верно?» — написал артист.

В публикации Хэнкс также вспомнил цитату из фильма «Их собственная лига», в котором он исполнил роль тренера Джимми Дугана. «Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут», — написал он.

13 марта 63-летний актер объявил, что он и его жена заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае.

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