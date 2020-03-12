Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC в четверг, 12 марта.

Уточняется, что фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая. Теперь же дату показа перенесли на 2 апреля 2021 года. Это уже четвертая голливудская кинолента, премьеру которой пришлось сдвинуть из-за эпидемии COVID-19.

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Ранее аналогичные ситуации произошли с картинами «Кролик Питер 2» и «Тихое место 2». 4 марта стало известно, что премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» тоже отложили из-за вспышки смертельного коронавируса. 25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода.

Ранее в четверг, 12 марта, сообщалось, что коронавирусом заразился актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование.

По последним данным, в мире зафиксировано 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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