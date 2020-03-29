Число пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке возросло

В медицинском центре в московском районе Коммунарка за сутки стало на 12 пациентов больше. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко, пишут РИА Новости.

По его словам, всего на лечении находятся 330 человек, в том числе с диагнозом коронавирус. Из них диагноз «пневмония» имеют 154 человека, в отделении реанимации и интенсивной терапии числятся 17 человек (семь подключены к аппарату ИВЛ). «За сутки поступило 12, выписано 10», — заключил он.

Ранее стало известно, что к приему пациентов с коронавирусом в Москве подготовили еще одно медучреждение — больницу имени Филатова. Для больных с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!