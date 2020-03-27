Число выздоровевших пациентов с коронавирусом увеличилось в Москве

В Москве выздоровели и выписались еще три пациента с коронавирусом. Вместе с ними число выздоровевших достигло 18 человек. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте правительства Москвы.

Двое человек выписаны из инфекционной клинической больницы № 2, один — из медицинского центра в Коммунарке. Все выздоровевшие находятся в хорошем состоянии, добавила Ракова.

Ранее стало известно, что к приему пациентов с коронавирусом в Москве подготовили еще одно медучреждение — больницу имени Филатова. Для больных с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

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