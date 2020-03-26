Поговорившего с Путиным пациента больницы в Коммунарке выписали

Говорившего с президентом Владимиром Путиным пациента больницы в Коммунарке Дмитрия Гаркави, который сам является врачом, выписали после получения отрицательных результатов третьего теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, после выписки ему еще придется остаться на больничном до закрытия листа нетрудоспособности. «Так что жить я пока буду отдельно от семьи, чуть за МКАДом», — уточнил Гаркави.
Мужчина почувствовал себя плохо в середине марта и обратился к медикам с симптомами ОРВИ, из-за чего у него заподозрили коронавирус. Проведенные тесты не подтвердили диагноз.
Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось надеть защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения