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Пациент из Коммунарки ответил на обвинения в инсценировке в день приезда Путина

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пациент московской больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави, который сам является врачом и сотрудником клинического центра Сеченовского университета, ответил на обвинения в инсценировке разговора с президентом Владимиром Путиным в день его приезда в медцентр. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Люди озлоблены, не верят тому, что происходит, потому что мы видели большое количество подстав. Если бы я был на месте коллег, которые сейчас поливают меня из шлангов всем, что есть, возможно, я б тоже не поверил, что все это так красиво получилось...» — отметил он, подчеркнув, что не собирается подавать иск о защите чести и достоинства.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось надеть защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.

Песков заявил, что никаких инсценировок во время визита Путина в Коммунарку не было. «Вы знаете, что в социальных сетях где-то, наверное, на 99 процентов всякой ерунды можно читать», — ответил он на вопрос о якобы имевшей место инсценировке, связанной с Гаркави.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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