Пациент из Коммунарки ответил на обвинения в инсценировке в день приезда Путина

Пациент московской больницы в Коммунарке Дмитрий Гаркави, который сам является врачом и сотрудником клинического центра Сеченовского университета, ответил на обвинения в инсценировке разговора с президентом Владимиром Путиным в день его приезда в медцентр. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
«Люди озлоблены, не верят тому, что происходит, потому что мы видели большое количество подстав. Если бы я был на месте коллег, которые сейчас поливают меня из шлангов всем, что есть, возможно, я б тоже не поверил, что все это так красиво получилось...» — отметил он, подчеркнув, что не собирается подавать иск о защите чести и достоинства.
Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось надеть защитный костюм и респиратор. По словам пациента, которого навестил глава государства, Путин поинтересовался его самочувствием и спросил, доволен ли он условиями в учреждении. Пациентом оказался Гаркави, врач и сотрудник клинического центра Сеченовского университета.
Песков заявил, что никаких инсценировок во время визита Путина в Коммунарку не было. «Вы знаете, что в социальных сетях где-то, наверное, на 99 процентов всякой ерунды можно читать», — ответил он на вопрос о якобы имевшей место инсценировке, связанной с Гаркави.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения