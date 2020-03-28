У российской медсестры заподозрили коронавирус после контакта с больными

В Красноярске у медсестры, работавшей с инфицированными коронавирусом, заподозрили заражение. Первичный тест на вирус дал положительный результат, сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова.
По ее словам, у находящейся на лечении российской медсестры появились симптомы респираторного заболевания после контакта с больными.
В комментарии РИА Новости Масленникова отметила, что сейчас медсестра находится на лечении в той же больнице, где работала с инфицированными пациентами. Состояние заболевшей оценивается как средней тяжести.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля — начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович согласилась с прогнозом Минздрава РФ, однако отметила, что многое будет зависеть от поведения самих граждан.
За последние сутки в Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заразились 12 человек. В стране за прошедшие сутки выявили 228 новых случаев заражения, таким образом общее число инфицированных в России составило 1264.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения