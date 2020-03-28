У российской медсестры заподозрили коронавирус после контакта с больными

В Красноярске у медсестры, работавшей с инфицированными коронавирусом, заподозрили заражение. Первичный тест на вирус дал положительный результат, сообщила принадлежащему Григорию Березкину РБК пресс-секретарь краевого минздрава Зоя Масленникова.

По ее словам, у находящейся на лечении российской медсестры появились симптомы респираторного заболевания после контакта с больными.

В комментарии РИА Новости Масленникова отметила, что сейчас медсестра находится на лечении в той же больнице, где работала с инфицированными пациентами. Состояние заболевшей оценивается как средней тяжести.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что в конце апреля — начале мая вспышка коронавирусной инфекции в России должна утихнуть. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович согласилась с прогнозом Минздрава РФ, однако отметила, что многое будет зависеть от поведения самих граждан.

За последние сутки в Красноярском крае выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заразились 12 человек. В стране за прошедшие сутки выявили 228 новых случаев заражения, таким образом общее число инфицированных в России составило 1264.

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