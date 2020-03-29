Губернаторы попросили россиян сидеть дома

Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома.

С таким призывом к горожанам 28 марта обратился мэр Москвы Сергей Собянин. В свою очередь, петербуржцев попросил сидеть дома губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, записавший видеообращение.

Аналогичным образом к жителям Подмосковья обратился губернатор региона Андрей Воробьев, а к калининградцам — губернатор Антон Алиханов. Также видеообращение записал президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков опубликовал фотографии пустых улиц Нальчика, поблагодарив граждан за то, что они остались дома. Глава Удмуртии Александр Бречалов записал на видео, как он дома занимается спортом.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что следующая неделя в стране объявлена нерабочей для сдерживания распространения коронавируса. Глава Приморья Олег Кожемяко посоветовал гражданам беречь себя, а губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, заметил, что ситуация с коронавирусом остается приоритетной для региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе нет случаев заражения коронавирусом и заверил, что власти прикладывают все усилия, чтобы так было и дальше.

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