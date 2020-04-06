В российском городе выставили посты контроля и ограждения из-за коронавируса

Власти Ростова-на-Дону распорядились выставить на улицах города металлические ограждения и посты контроля для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Ростовской области.
Он отметил, что ограждения установлены возле поста контроля, не перекрывают проход по улицам и не мешают заходить в помещения. На постах сотрудники полиции начнут проверять документы у граждан на время эпидемии.
По словам чиновника, меры приняты для «проверки соблюдения гражданами введенных ограничений».
Ранее блокпосты на въезде в город появились в Севастополе. На пунктах пропуска проверяются все въезжающие автомобили. Появлялись сообщения об аналогичных действиях в Петербурге, городские власти опровергли эту информацию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения