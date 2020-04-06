В российском городе выставили посты контроля и ограждения из-за коронавируса

Власти Ростова-на-Дону распорядились выставить на улицах города металлические ограждения и посты контроля для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Ростовской области.

Он отметил, что ограждения установлены возле поста контроля, не перекрывают проход по улицам и не мешают заходить в помещения. На постах сотрудники полиции начнут проверять документы у граждан на время эпидемии.

По словам чиновника, меры приняты для «проверки соблюдения гражданами введенных ограничений».

Ранее блокпосты на въезде в город появились в Севастополе. На пунктах пропуска проверяются все въезжающие автомобили. Появлялись сообщения об аналогичных действиях в Петербурге, городские власти опровергли эту информацию.

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