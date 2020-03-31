На въезде в российский город федерального значения установили блокпосты

Власти города федерального значения — Севастополя — приняли решение установить блокпосты на въезде в город. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На пунктах пропуска проверяются все автомобили, которые пытаются въехать в Севастополь. Блокпосты были установлены для предотвращения распространения коронавируса, указали в пресс-службе правительства.

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По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на территории Крыма и Севастополя сейчас находится большое число россиян из других городов страны. Они, отмечает глава города, нарушают режим самоизоляции и должны в это время быть дома. «Соответственно, мы сегодня проверяем все автомобили, паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — пояснил он.

Данные о нарушении режима самоизоляции будут переданы в правоохранительные органы по месту жительства граждан. Если же у человека на блокпосту обнаружат повышенную температуру, то его отправят на обследование и в изоляцию, заключил Развожаев.

26 марта сообщалось, что в Крыму введут жесткий карантин на время недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей. Глава Крыма Аксенов призвал жителей к самодисциплине и попросил минимизировать публичные контакты. Чиновников он попросил отменить совещание. Контроль за соблюдением карантина будет вести оперативный штаб.

По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 фактов заражения, умерли 11 человек. Под медицинским наблюдением находятся 201 623 человека. В Крыму 16 случаев заражения пневмонией COVID-19, в Севастополе — пять.

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