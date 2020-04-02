Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов опроверг наличие блокпостов на въезде в город. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале петербургского оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
«Это полный фейк», — прокомментировал информацию о блокпостах Веселов.
Распространяемые в интернете фотографии с вооруженными людьми в костюмах химзащиты не имеют отношения к нынешним событиям, говорится в сообщении. Объясняется, что они были сделаны на учениях. Никаких ограничений на въезд и выезд из города также нет.
Ранее блокпосты были установлены на въезде в другой российский город федерального значения — Севастополь. На пунктах пропуска проверяются все автомобили, которые пытаются въехать в город. 1 апреля Сергей Аксенов сообщил о снятии блокпостов на границе Крыма и Севастополя.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 27 человек умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных превысило 900 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения