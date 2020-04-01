На въезде в российский город появились пулеметчики и противотанковые ежи

В Ленинградской области ограничили въезд в город Волхов из-за распространения коронавируса. Жителей других регионов встречают вооруженные люди в костюмах химзащиты, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
На опубликованных кадрах видно, что въезд закрыт, а на дороге выставлены противотанковые ежи и пулеметчики. Люди в спецодежде проводят дезинфекцию автомобилей.
Глава администрации района Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте сообщил, что выбраться из города могут те, кому нужно на работу в другие районы Ленинградской области или Санкт-Петербург. Впускать будут людей, работающих в Волхове. Кроме того, въезжать и выезжать смогут граждане, нуждающиеся в срочном лечении.
«Где-то будут перегораживать бетонными блоками, где-то будут живые посты из сотрудников полиции, росгвардии, администрации», — уточнил Брицун изданию 78.ru.
31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных увеличилось до 2337. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения