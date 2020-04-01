На въезде в российский город появились пулеметчики и противотанковые ежи

В Ленинградской области ограничили въезд в город Волхов из-за распространения коронавируса. Жителей других регионов встречают вооруженные люди в костюмах химзащиты, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

На опубликованных кадрах видно, что въезд закрыт, а на дороге выставлены противотанковые ежи и пулеметчики. Люди в спецодежде проводят дезинфекцию автомобилей.

Глава администрации района Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте сообщил, что выбраться из города могут те, кому нужно на работу в другие районы Ленинградской области или Санкт-Петербург. Впускать будут людей, работающих в Волхове. Кроме того, въезжать и выезжать смогут граждане, нуждающиеся в срочном лечении.

«Где-то будут перегораживать бетонными блоками, где-то будут живые посты из сотрудников полиции, росгвардии, администрации», — уточнил Брицун изданию 78.ru.

31 марта в России было выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных увеличилось до 2337. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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