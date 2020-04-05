Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Опрос проводился среди пользователей Viber, «ВКонтакте» и Telegram и показал, что более 80 процентов респондентов распорядились первой нерабочей неделей с пользой.
На первом месте оказалось общение с семьей (от 21 процента в Telegram до 43 процентов в Viber), на втором — еда и сон. Третью позицию разделили физкультура и обучение тому, на что раньше не было времени. При этом от 22 процентов (в Telegram) до 13 процентов опрошенных («ВКонтакте» и Viber) сообщили, что у них работы стало еще больше и количество свободного времени не увеличилось.
С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за эпидемии коронавируса. Затем нерабочие дни продлили до начала мая.
По данным на 4 апреля, в стране зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. 43 пациента умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения