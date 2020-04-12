Названы главные нарушители режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Москве из-за распространения коронавируса, чаще всего не соблюдают подростки, молодежь и люди среднего возраста. Главных нарушителей назвал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

«Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя подвергают», — заявил Данчиков.

При этом самой дисциплинированной в данном вопросе категорией горожан являются пенсионеры. По словам чиновника, москвичи старше 65 лет вообще практически не выходят на улицу.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве оштрафовали 1358 человек за нарушение дистанции. Как отмечалось, административные протоколы составили в отношении горожан, которые собирались группами или находились на улице без уважительных причин.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158. В столице действует режим всеобщей изоляции, закрыты школы, детские сады, места общепита, с 13 апреля также будет остановлена работа большинства предприятий, а для горожан введут цифровые пропуска.

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