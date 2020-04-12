Названы главные нарушители режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Москве из-за распространения коронавируса, чаще всего не соблюдают подростки, молодежь и люди среднего возраста. Главных нарушителей назвал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает РИА Новости.
«Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя подвергают», — заявил Данчиков.
При этом самой дисциплинированной в данном вопросе категорией горожан являются пенсионеры. По словам чиновника, москвичи старше 65 лет вообще практически не выходят на улицу.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве оштрафовали 1358 человек за нарушение дистанции. Как отмечалось, административные протоколы составили в отношении горожан, которые собирались группами или находились на улице без уважительных причин.
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158. В столице действует режим всеобщей изоляции, закрыты школы, детские сады, места общепита, с 13 апреля также будет остановлена работа большинства предприятий, а для горожан введут цифровые пропуска.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения