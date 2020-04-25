Онищенко рассказал о возможности введения пропусков для поездок на дачу в мае

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о возможности введения специальных пропусков для поездок на дачу в мае. Об этом сообщают РИА Новости.

Он заявил, что пропуска могут ввести ближе к майским праздникам при улучшении эпидемиологической обстановки, однако на данный момент подобные инициативы не могут получить одобрения. «Если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то эти решения будут приняты, откорректированы и так далее», — сказал Онищенко, отметив, что не стоит провоцировать людей такими предложениями.

Кроме того, экс-главный санитарный врач порекомендовал гражданам дышать свежим воздухом на балконе, а при его отсутствии «можно спуститься и рядом на скамейке, которая возле подъезда, посидеть минут 15». По его словам, выходить из дома лучше в 3-4 утра, так как риск встретить кого-либо в такое время минимален.

«Во многих квартирах, начиная со второго этажа, есть балконы. Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких препятствий не чинит. Скоро, я уверен, мы пойдем на большие послабления — но когда для этого появится объективная причина», — заявил Онищенко.

Ранее 25 апреля Геннадий Онищенко вслед за Трампом назвал солнечный свет убийцей коронавируса. Он назвал высказывание американского лидера правильным, указав на отсутствие эпидемии гриппа летом. Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что на смерть вируса влияет тепло, однако главным убийцей инфекций он счел ультрафиолет.

На 25 апреля в России COVID-19 выявили у 74,5 тысячи человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5966. С начала пандемии умер 681 человек, выздоровели 6250 человек.

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