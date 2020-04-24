Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — отметил американский лидер.

Ранее ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

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