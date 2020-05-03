Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал телеканалу «360» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что раньше видов масок было не так много, а теперь ассортимент большой. «Есть маски с фильтрами, есть тканные маски и так далее. У каждой маски есть свой предел возможностей», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, одному врачу на рабочую смену нужно не менее шести масок — в одной он приезжает на работу, затем меняет четыре раза за время восьмичасового рабочего дня, а после надевает новую маску перед дорогой домой. Онищенко заявил, что если человек носит одну маску неделю, это неправильно, так как вирус на наружной поверхности защитного средства живет до семи часов, а на внутренней стороне — до четырех часов.

Чтобы уменьшить расход, депутат предложил использовать марлевые маски, которые можно каждые два часа проглаживать утюгом. По словам Онищенко, если все люди будут использовать средства защиты, то возможность заражения резко уменьшится, однако ее отсутствие не гарантируется.

В Подмосковье с 12 мая будет введен «масочный режим» — жители региона должны будут носить защитные средства, в том числе во время пребывания в аптеках, общественном транспорте, больницах и на предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции. Нарушителей будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

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