Врачи оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Российские врачи оценили вероятность второй волны коронавируса в стране в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, существует риск второй волны коронавируса в России. Чтобы этого избежать, необходимо более ответственно отнестись к рекомендациям властей. «Если мы сейчас прекратим строго относиться к самоизоляции, то снова усилятся и скорость прироста», — сказал он.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в свою очередь напомнил о начале майских праздников. «В этом есть риски, если мы не услышим друг друга», — отметил медик. По его словам, необходимо проявить собранность, и тогда никаких новых волн не будет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RTVI, что есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции. В связи с этим, по его словам, смягчать введенные ограничения из-за коронавируса нужно поэтапно и взвешенно.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о новом продлении нерабочих дней до 11 мая. Изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты. Многие российские регионы также продлили режим самоизоляции на майские праздники.

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