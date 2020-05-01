Российские регионы продлили режим самоизоляции на майские праздники

Все российские регионы, где режим самоизоляции из-за распространения коронавируса был установлен до конца апреля, продлили его на майские праздники или до середины месяца. Об этом пишет ТАСС.

В каждом четвертом субъекте режим повышенной готовности продолжает действовать до особого распоряжения, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Действующий с 30 марта режим нерабочих дней продлится до 11 мая. Часть субъектов продолжают ужесточать меры в условиях пандемии. Так, все больше регионов вводят так называемый масочный режим, согласно которому граждане обязаны носить в общественных местах маски или респираторы.

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В то же время на майские праздники вводятся и некоторые послабления. Например, в Бурятии и нескольких других регионах с 1 мая разрешили ездить на дачу гражданам старше 65 лет, однако они должны добираться туда строго на личном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности. Также регионы расширяют перечень предприятий, которым разрешено функционировать во время нерабочих дней.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

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